В Вильнюсе стартовала "Неделя масочной моды"

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вильнюсе 5 мая открылась "Неделя масочной моды", во время которой на уличных рекламных стендах будут демонстрироваться стильные защитные маски, сообщает газета "Литовский курьер".

Инициатива сначала родилась в социальных сетях, когда правительство Литвы с 10 апреля указало жителям носить маски в общественных местах. К проекту присоединились фотографы, дизайнеры и бизнесмены. Также в акции участвуют деятели культуры и искусства.

"Маски стали необходимым аксессуаром, который люди решили усовершенствовать и адаптировать к своему стилю, превратив неприятный и чужеродный аксессуар в средство самовыражения или шутки", - отмечает Агентство по развитию туризма и бизнеса Вильнюса.-0-