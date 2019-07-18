В Вильнюсе задержали фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", экс-гендиректор "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко задержан в Вильнюсе (Литва), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Роман Ружечко находился в международном розыске. Его задержание в литовской столице проводили сотрудники Интерпола.

Самарский районный суд 15 мая заочно арестовал Романа Ружечко, ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. Его адвокат ранее сообщал, что Ружечко уехал из России в Испанию.

Ряд фигурантов дела уже находятся под арестом.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. После инцидента чистая нефть поступила по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси 2 мая.-0-