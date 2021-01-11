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11 января 2021, 15:29

В Виннице произошел взрыв на территории детского сада, есть пострадавшие

Фото vinnitsa.info
Фото vinnitsa.info

11 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Виннице в результате взрыва неизвестного устройства на территории детского сада пострадали трое детей, сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.

"От медсестры винницкого ДУЗ №7 поступило сообщение, что от взрыва на территории детского сада пострадали трое детей. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты", - сказали в ведомстве.

Инцидент произошел на территории детского сада около полудня, во время прогулки воспитанников. Сдетонировало неизвестное устройство, ориентировочно - самодельный взрывной пакет.

От взрыва у троих детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Всем оказана медицинская помощь.

Определяется, по какой статье будет открыто уголовное производство.-0-

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