В Висконсине мужчина открыл огонь по полицейским

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два офицера полиции получили огнестрельные ранения в Делафилде на юге американского штата Висконсин в результате нападения неизвестного. Об этом сообщает местный телеканал FОХ6.

Инцидент произошел утром по местному времени 6 ноября. Полицейские прибыли по вызову на место ДТП. Там неизвестный вооруженный открыл по ним огонь, после чего скрылся.

Офицеры были доставлены в больницу с травмами, не представляющими опасность для жизни. Подозреваемый по-прежнему находится на свободе и может быть вооружен, ведутся его поиски. Жителей района происшествия попросили по возможности оставаться дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Полиция начала расследование.-0-