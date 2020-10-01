В Висконсине неизвестный обстрелял похоронную процессию

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный устроил стрельбу в похоронном бюро в Милуоки (штат Висконсин, США). В результате пострадали по меньшей мере семь человек, сообщает CNN.

Инцидент произошел 30 сентября. К толпе из примерно 100 скорбящих, собравшихся на похороны в северной части Милуоки, подъехал автомобиль, после чего находящийся в нем человек открыл огонь по людям. Затем автомобиль скрылся с места происшествия.

По словам начальника управления полиции Милуоки Майкла Брансона, в ходе перестрелки были ранены три женщины в возрасте 24, 26 и 48 лет и четверо мужчин в возрасте 20, 24, 26 и 29 лет. Все раненые госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в установлении личности стрелка.

Мэр Милуоки Том Барретт назвал этот инцидент безумием. "Это безумие, что люди решают свои проблемы с помощью оружия. Слишком много подобных случаев произошло в этом году", - заявил Барретт на месте происшествия. Он также отметил, что количество перестрелок в городе сократилось в предыдущие несколько лет, а в нынешнем году резко возросло. По состоянию на 10 сентября, в городе Милуоки было зарегистрировано 446 пострадавших с огнестрельными ранениями (без смертельного исхода), что почти на 70% больше, чем за тот же период прошлого года.-0-