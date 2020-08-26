В Висконсине во время беспорядков погибли два человека, трое получили ранения

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Кеноша (штат Висконсин) во время беспорядков погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщает ABC News.

В столице штата Висконсин столкновения продолжаются третью ночь подряд. Беспорядки вспыхнули после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.

В городе 25 августа был введен комендантский час, однако это не остановило протестующих. Демонстранты собрались у здания суда и пытались снести ограждение. Полиция призвала собравшихся разойтись, однако это было безрезультатно. Во время столкновений полицейские применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые пули.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Убийство Флойда вызвало волну протестов не только в США, но в ряде других стран: Франции, Великобритании, Германии, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и др. Нередко мирные акции перерастали в жесткие столкновения с полицией.-0-