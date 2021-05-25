В водах Гренландии обнаружили высокий уровень ртути

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование Университета штата Флорида и Немецкого исследовательского центра наук о земле показало, что водоемы, питающиеся от Гренландского ледника, содержат крайне высокий уровень ртути, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал Nature Geoscience.

Токсичный металл обнаружили в реках и фьордах, куда поступает талая вода. Концентрация ртути была сопоставима с той, что наблюдается в реках промышленных районов Китая.

Ученые взяли пробы воды из трех различных рек и двух фьордов рядом с ледяным щитом. Изначально они хотели определить качество талой воды и понять, как питательные вещества в ней могут поддерживать местные экосистемы.

Анализы показали, что образцы содержат ртуть. Это вещество присутствует почти во всех водоемах, но его количество, как правило, не превышает 1-10 нг (нанограммов), что эквивалентно одной крупинке на олимпийский бассейн. Но в гренландских водах показатель растворенной ртути превысил 150 нг. В ледниковой муке (осадке, который придает ледниковым рекам беловатый оттенок) ртути оказалось еще больше - около 2 тыс. нг.

Ученые рассказали, что это открытие поставило перед ними целый ряд вопросов: как ртуть будет распространяться дальше в экосистемах, откуда она взялась и насколько опасна для живых существ. Известно, что тающие ледники приносят в океан питательные вещества, а недавно было обнаружено, что они способны экспортировать и токсины.

Новые данные показывают, к каким непредсказуемым последствиям может привести таяние ледников. В данный момент ледяными щитами покрыто около 10% земной поверхности. Ученые из многих стран исследуют, как их исчезновение повлияет на критические для жизни на Земле биохимические процессы.-0-