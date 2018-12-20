В водах Каспийского моря терпит крушение иранское торговое судно

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпус иранского торгового судна несколько часов назад получил пробоину в Каспийском море, в результате чего корабль стал тонуть, сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС Ирана.

Команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил Ирана и группп водолазов Северного флота сейчас находятся на месте происшествия и ведут работы по спасению экипажа корабля.-0-