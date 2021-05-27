В водах Шри-Ланки уже неделю горит сингапурский контейнеровоз X-Press Pearl с ядовитым грузом

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В водах Шри-Ланки на контейнеровозе X-Press Pearl под сингапурским флагом продолжается пожар, который начался 20 мая. Экипаж из 25 человек эвакуирован, сообщает издание Daily Mirror.

На момент происшествия контейнеровоз, построенный в 2021 году, направлялся в Сингапур через Коломбо. На борту судна 1486 контейнеров, в том числе емкости с 25 т азотной кислоты, пластмассой и химикатами. Все члены экипажа, среди которых граждане Филиппин, Китая, Индии и России, спасены, двое из них госпитализированы.

Контейнеровоз принадлежит крупной компании по морской перевозке грузов общего назначения X-Press Feeders.

По предварительной информации, 21 мая пожар был взят под контроль, спустя четыре дня ситуация ухудшилась из-за сильных ветров, которые, скорее всего, и привели к взрыву. 26 мая пожар продолжил бушевать, после взрыва появился раскол. Для локализации пламени был задействован военный вертолет, также применяется специализированная пожарная техника, доставленная из Европы. В тушении пожара участвуют три корабля береговой охраны Индии, один корабль ВМС Шри-Ланки и несколько частных судов.

Сгоревший мусор продолжает накапливаться на берегах, токсичные пары разносятся ветром. Местные власти посоветовали рыбакам отказаться от выхода в море в целях безопасности.

По словам представителя ВМС Шри-Ланки, причиной пожара могла стать утечка химического вещества.

Как пояснил генеральный директор управления по защите морской среды (MEPA) Шри-Ланки доктор Терни Прадип Кумара, обгоревшая пластмасса и химикаты накапливаются на близлежащих побережьях. Пока не наблюдались разливы нефти, но вода вокруг судна кажется жирной из-за сгоревшего пластика.

По словам главы местного рыболовного союза, если лагуна будет загрязнена химическими веществами и мусором, это серьезно повлияет на жизнь 3,5 тыс. семей и лишит их средств к существованию, так как их единственный источник дохода - рыболовство.-0-