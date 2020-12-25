В восьми европейских странах выявили новый штамм коронавируса

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, в связи с этим защитные меры должны быть усилены, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РИА "Новости".

Он отметил, что необходимо соблюдать дистанцирование, носить маски, оставаться в так называемых "пузырях поддержки", которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.

Клюге добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, распространяется среди более молодых возрастных групп. Пока продолжается изучение нового варианта COVID, о нем мало известно.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.-0-