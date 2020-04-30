В ВОЗ надеются, что вакцина от коронавируса появится раньше, чем через год

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что вакцина от коронавируса может появиться раньше, чем через год, однако точной даты сейчас никто не знает. Сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Работа продолжается, мы наблюдаем изумительную скорость. Но важно помнить о безопасности и том, что мы работаем для всех. Никто не знает, когда будет вакцина. Обычно это занимает от года до 18 месяцев. Мы надеемся, что благодаря беспрецедентной координации это произойдет быстрее, может быть быстрее, чем через год, но кто знает", - сказал он.

Клюге отметил, что слышал "очень много интересного о всевозможных датах". Однако, по его мнению, было бы "очень безответственно говорить об определенной дате, потому что ее не знает никто".

Он сказал, что в настоящий момент имеется порядка сотни потенциальных прототипов вакцины. "Хорошая новость состоит в том, что через 60 дней после того, как Китай поделился последовательностью вируса, уже начали разрабатываться вакцины. У нас около 100 потенциальных прототипов. Ведется шесть клинических испытаний, это - историческая скорость", - отметил Клюге.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы ВОЗ при наличии вакцины обеспечила ее распределение между странами на справедливой основе. Клюге отметил, что организация выступает за совместные усилия по разработке вакцины, в идеале она должна быть общим благом, потому что каждый имеет право на здоровье.-0-