В ВОЗ назвали условия для возвращения к нормальной жизни после пандемии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцины от коронавируса позволят прийти к "новой нормальности" только при сохранении всех действующих мер по контролю над пандемией. Об этом заявил директор Программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже принимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать: вакцинация не означает искоренения COVID-19, - отметил он. - Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи".

"Если мы сможем остановить смертность, снять нагрузку с систем здравоохранения, контролировать динамику передачи, тогда наша экономика, наше общество смогут вернуться к тому, что мы называем нормой или, по крайней мере, прийти к "новой нормальности", - сказал Майкл Райан. - Для этого потребуются значительные усилия".

Он подчеркнул: мир все еще находится в очень опасной и сложной ситуации. "Каждую неделю появляется 4 млн новых случаев заболевания, - отметил он. - Некоторые регионы все еще в наиболее высокой фазе передачи, в особенности Северная Америка и Европа". "Эта эпидситуация не стабилизирована", - добавил представитель ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 65,2 млн человек, свыше 1,5 млн умерли.-0-