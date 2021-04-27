В ВОЗ назвали возможные причины роста заболеваемости COVID-19 в Индии

27 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения констатировала отсутствие полной ясности в отношении роли новых разновидностей коронавируса с мутациями E484Q и L452R в быстром росте заболеваемости COVID-19 в Индии. Как заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, на ситуацию в стране могли повлиять и другие факторы, в том числе недавние мероприятия с участием большого числа людей, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание на некоторые свидетельства, что эти разновидности коронавируса являются более заразными. "Однако влияния этих изменений на нынешний быстрый рост числа заболевших в Индии остаются неясными, поскольку имеются и такие факторы, как недавние скопления большого числа людей, которые могли способствовать росту заболеваемости", - отметил Тарик Яшаревич.

Официальный представитель ВОЗ также отметил, что разновидность вируса B.1.617 с мутациями E484Q и L452R впервые была выявлена в Индии 1 декабря 2020 года. "Исследования в отношении воздействия этих мутаций еще продолжаются, - отметил он. - Предварительные исследования показывают, что обе эти мутации могут иметь отношение к более сильному связывающему потенциалу человеческого мембранного белка ACE2".

По словам Тарика Яшаревича, мутация E484Q может влиять на эффективность лечения при помощи моноклональных антител, а L452R может также приводить к нейтрализации антител там, где антитела от предыдущего инфицирования не слишком эффективны для защиты от новой инфекции.

В Индии циркулируют и другие разновидности коронавируса. Обеспокоенность в ВОЗ вызывают варианты B.1.117, B.1.351, P.1, выявленные первоначально в Великобритании, Южной Африке и Бразилии соответственно. Как подчеркнул представитель всемирной организации, в настоящее время проблема отчасти состоит в том, что многие люди спешат отправиться в больницу, в том числе из-за того, что у них нет доступа к информации и рекомендациям, хотя оставаться дома под наблюдением, возможно, было бы безопаснее.-0-