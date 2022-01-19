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19 января 2022, 09:43

В ВОЗ опровергли слухи о том, что с омикроном пандемия завершится

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слухи о том, что омикрон - это последний вариант COVID-19 и пандемия с ним закончится, не соответствуют действительности: при нынешнем уровне распространения ничего исключать нельзя. Об этом заявила представительница ВОЗ, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Омикрон, возможно, в среднем и вызывает менее тяжелые формы инфекции, однако ошибочно считать его менее опасным. Подобное отношение негативным образом сказывается на мерах по борьбе с пандемией и может стоить нам потерянных жизней", - предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, омикрон способен приводить к госпитализации и летальному исходу. Для многих стран, как отмечают в ВОЗ, следующая неделя будет критической - станет ясно, справилась ли система здравоохранения с возросшей нагрузкой, связанной с распространением более заразного варианта.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 20% - за минувшие семь дней заболели 19 млн человек. В ВОЗ напоминают, что эти цифры отражают только официально зарегистрированные случаи, а реальное число может быть намного выше. Показатель смертности остался без изменений и составил примерно 45 тыс.

"В некоторых странах пик заболеваемости, возможно, пройден, и это вселяет надежду на то, что худшее позади. Но ни одна страна еще не может считать, что опасность миновала", - отметил глава ВОЗ. Особое беспокойство у него вызывает ситуация в странах с низким охватом вакцинацией.

В ходе брифинга также поднимался вопрос относительно опасности заражения коронавирусной инфекцией домашних животных. "Мы понимаем, что ряд животных могут быть инфицированы SARS-CoV-2, - отметила ведущий эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове. - И, естественно, такая возможность существует, мы называем это "обратным зоонозом". Потом животные могут вновь заражать людей. Риск подобного развития событий низкий, но мы постоянно наблюдаем за этим".-0-

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