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17 ноября 2020, 16:06

В ВОЗ представили стратегию по борьбе с раком шейки матки

Фото из архива
Фото из архива

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация, скрининг и лечение: в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 17 ноября представили Глобальную стратегию по ускорению ликвидации рака шейки матки. Выполнение предложенных рекомендаций позволит к середине века на 40% сократить заболеваемость и предотвратить 5 млн случаев смерти, сообщает Центр новостей ООН.

В ВОЗ назвали сегодняшнюю презентацию исторической - 194 страны в рамках принятой в этом году резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения впервые взяли на себя обязательство добиваться ликвидации какого-либо онкологического заболевания. Для этого необходимо обеспечить 90% девочек до 15 лет вакцинацией против вируса папилломы человека, проводить профилактическое обследование 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет, а также обеспечить лечение 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки.

В стратегии подчеркивается, что выделение средств на проведение мероприятий, способствующих выполнению этих задач, может принести существенную выгоду экономике и обществу. Согласно оценкам, в период до 2050-го и в последующие годы, благодаря расширению участия женщин в экономической деятельности, на каждый вложенный доллар в экономику вернется $3,2. Этот показатель возрастает до $26, если учитывать положительные последствия укрепления здоровья женщин для их семей, местных общин и общества в целом.

"Когда-то ликвидация любого онкологического заболевания казалась несбыточной мечтой, но сейчас у нас имеются экономически эффективные, научно обоснованные методы воплощения этой мечты в жизнь, - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. - Однако мы сможем добиться поставленной цели только в том случае, если во всех странах мира будут стремиться внедрить предложенные меры".

Рак шейки матки поддается профилактике, он излечим при условии раннего обнаружения и надлежащего лечения. Вместе с тем он является четвертым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире. В отсутствие дополнительных мер по борьбе с раком шейки матки ежегодная численность новых случаев заболевания за период с 2018 по 2030 годы, как ожидается, вырастет с 570 тыс. до 700 тыс., а ежегодное количество случаев смертей - с 311 тыс. до 400 тыс. При этом в странах с низким и средним уровнем дохода заболеваемость раком шейки матки почти в два раза, а смертность в три раза превышают аналогичные показатели стран с высоким уровнем дохода.

"Высокая смертность от рака шейки матки является следствием многих десятилетий равнодушного отношения к этой проблеме. Но этот сценарий можно переписать, - уверена помощник генерального директора ВОЗ Принсес Нотемба Симелела. - Среди важных изменений - широкое распространение профилактических вакцин, появление доступных методов выявления и лечения предвестников рака шейки матки и разработка новаторских методов подготовки хирургов. Страны мира, руководствуясь единым глобальным обязательством по достижению Целей в области устойчивого развития и принципом "никто не должен оставаться без внимания", прокладывают новый путь к решению проблемы рака шейки матки".

Пандемия COVID-19 создает препятствия для предотвращения смертности от онкологических заболеваний: учреждения систем здравоохранения не могут проводить вакцинацию, скрининг и лечение, закрытые границы затрудняют поставку медицинских материалов и перемещение квалифицированных биомедицинских технологов, занимающихся обслуживанием оборудования. Закрытые школы не позволяют реализовать программы по вакцинации. Тем не менее ВОЗ настоятельно призывает все страны по мере возможности обеспечивать дальнейшее проведение вакцинации, скрининга и лечения с соблюдением всех мер безопасности.

"Вместе мы сможем добиться исторической цели по построению будущего, свободного от рака шейки матки", - заявила Принсес Нотемба Симелела.

Стратегию поддерживают правительства и общественные организации многих стран. 17 ноября в связи с публикацией документа по всему миру проходят мероприятия, цель которых - привлечь внимание к этой проблеме. В различных регионах мира всем известные достопримечательности - от Ниагарского водопада в Северной Америке до Рамки Дубая и панорам австралийских городов - подсвечиваются бирюзовым цветом, символизирующим борьбу с раком шейки матки.-0-

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