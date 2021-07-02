В ВОЗ призывают рассматривать закрытие школ лишь как крайнюю меру в борьбе с эпидемией

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие школ должно рассматриваться только как крайняя мера в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в новых рекомендациях Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

"Школы должны оставаться открытыми как можно дольше при наличии адекватных мер общественного здравоохранения и социального обеспечения", - отмечают международные эксперты ВОЗ.

Пандемия оказала прямое влияние на школьное образование в 2020-2021 учебном году в Европейском регионе ВОЗ. Данные ЮНЕСКО показывают, что 44 из 53 стран региона закрыли свои школы на национальном уровне в разгар пандемии в апреле 2020 года.

Как отмечают эксперты ВОЗ, это серьезно сказалось на образовании, развитии и благополучии детей и подростков, так как не только лишило их необходимых социальных взаимодействий, поддерживающих и способствующих их психическому благополучию, но и привело к организации дистанционного обучения, не обеспечивающего таких же образовательных результатов. "Кроме того, даже в самых лучших условиях социально неблагополучные дети и дети, которые больше нуждаются в образовательной поддержке, отстают, что усиливает социальное неравенство между странами и внутри них", - указывают специалисты. При этом исследования, проведенные в некоторых странах в зимние месяцы 2020 года, показывают, что заболеваемость коронавирусом среди учащихся была ниже, чем среди населения в целом, а вторичные инфекции в школах составляют менее 1% случаев инфицирования.

"Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и избежать закрытия школ, что, как мы видели, оказывает такое пагубное влияние на образование, социальное и психическое благополучие наших детей и молодежи, - прокомментировал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. - Распространение новых вариантов вкупе с наличием в школах ряда непривитых людей означает, что нельзя терять время. Настало время действовать сейчас, мы не можем позволить пандемии лишить детей их образования и развития".

Для того чтобы оставить школы открытыми, эксперты рекомендуют, среди прочего, в большей степени использовать в них ПЦР-тестирование, обращать особое внимание на детей, живущих в уязвимых условиях, проводить исследования, оценивающие эффективность мер по снижению риска инфекционного контроля, принять стратегию вакцинации в школьных условиях.-0-