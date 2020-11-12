В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вирус гриппа и коронавирус имеют схожие пути передачи и нередко похожи по клинической картине. Особенностью COVID-19 является разве что потеря заболевшим обоняния и вкуса, хотя эти симптомы не являются присущими исключительно этому заболеванию. В этой ситуации надлежащее тестирование, обеспечивающее эффективное выявление и наблюдение за гриппом и COVID-19, имеет исключительно важное значение для верных действий, заявил ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Как отметила ранее на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн, грипп и COVID-19 могут циркулировать одновременно и иметь схожие симптомы, и чтобы не ошибиться с диагнозом, нужно прибегнуть к лабораторному тестированию. "Единственный реально однозначный способ установить, идет речь о гриппе или COVID-19, это тест в лаборатории", - сказала она. По словам Моэн, нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза. Если симптомы слабые и ограничиваются чиханием при отсутствии температуры или при небольшой температуре, то можно оставаться дома. "Однако если есть серьезные симптомы, такие как трудности с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные признаки болезни, то следует обратиться к врачу", - констатировала эксперт. Людям с ослабленным здоровьем и беременным она посоветовала обращаться к врачу и при отсутствии серьезных симптомов.

ВОЗ считает, что в условиях потенциального одновременного распространения двух заболеваний в первую очередь вакцинацию от гриппа необходимо пройти медицинским работникам и пожилым людям. В приоритетную группу входят также дети, беременные женщины и люди с ослабленным здоровьем, заявил Тарик Язаревич.

Однако с учетом проблем, с которыми сейчас сталкивается медицина, спрос на вакцину от гриппа может в некоторых странах превышать предложение, отмечают эксперты. В этой связи эксперты ВОЗ по иммунизации считают, что в условиях пандемии COVID-19 среди пяти групп риска наивысшим приоритетом для вакцинации от гриппа являются работники здравоохранения и пожилые люди.

В ВОЗ ожидают, что в связи с приходом в Северное полушарие сезона гриппа государства адаптируют свои планы, касающиеся борьбы с гриппом, к условиям пандемии COVID-19. Язаревич обратил внимание на опубликованные организацией 6 ноября рекомендации на этот счет. ВОЗ напомнила, что ежегодно гриппом заболевают до 1 млрд людей, при этом от 3 до 5 млн пациентов болеют тяжело и до 650 тыс. человек умирают от респираторных проблем. Хотя в Южном полушарии в текущем году было существенно меньше случаев гриппа, чем в прошлые годы, что эксперты объясняют санитарными ограничениями из-за COVID-19, нет уверенности, что ситуация будет такой же в Северном полушарии в сезон гриппа 2020-2021 годов, отметили в ВОЗ. В случае отмены в Северном полушарии ограничительных мер, касающихся коронавируса, передача гриппа может усилиться, что приведет к потенциальной совместной циркуляции гриппа и COVID-19. Это стало бы дополнительным бременем для уязвимого населения и систем здравоохранения, считают специалисты ВОЗ.-0-