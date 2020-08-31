В ВОЗ считают эффективной вакцину от коронавируса не менее 50%

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцины от коронавируса нового типа, разработка которых ведется в разных странах, должны показывать эффективность как минимум в 50% случаев. Об этом 31 августа заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает ТАСС.

"Чтобы вакцина могла называться безопасной, она должна соответствовать критериям, <...> согласно которым она должна быть эффективной в 50% случаев. Нежелательно, чтобы вакцины с эффективностью 30% и менее получали регистрационные удостоверения", - отметила Сваминатан.

По данным ВОЗ, в мире разрабатывают около 170 вакцин против коронавируса.-0-