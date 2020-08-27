В ВОЗ сделали прогнозы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что ближе к зиме летальность от коронавируса может возрасти. Об этом заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщает The Guardian.

С приближением зимы, вероятно, молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

Клюге предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом". Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Представитель ВОЗ отметил, что "бдительность - ключевое слово".-0-