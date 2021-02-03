В ВОЗ сообщили, что британский штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен уже в 80 странах, это на 10 стран больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает ТАСС во ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Разновидность коронавируса VOC-202012/01 "с 27 января была обнаружена еще в 10 государствах". "По состоянию на 2 февраля в общей сложности 80 государств, расположенных во всех шести регионах ВОЗ, сообщили о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - отмечает ВОЗ.

В эпидемиологическом бюллетене отмечается также, что получивший маркировку 501Y.V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, с 27 января "выявлен еще в восьми странах, их общее число достигло 41". Эта разновидность коронавируса присутствует в четырех регионах ВОЗ. Кроме того, обнаруженная ранее в Бразилии разновидность коронавируса, получившая наименование P.1, с 27 января была выявлена еще в двух странах, и теперь она присутствует в 10 государствах.

Ранее ВОЗ заявила, что "возникновение этих новых вариантов было ожидаемым", поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно в декабре 2020 года.-0-