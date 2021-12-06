В ВОЗ заявили, что более 100 стран еще не достигли 40%-ного охвата прививками от ковида

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 стран еще не имеют 40%-ного охвата населения прививками от COVID-19, и более половины из них рискуют не достичь этой цели, поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), до конца текущего года. Рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

Выступая на форуме, посвященном организации производства вакцин от коронавируса в Африке, он отметил: "Более 100 стран все еще не достигли цели в 40%, и более половины из них, находящиеся в основном в Африке, рискуют ее не достичь к концу этого года, в основном из-за того, что у них нет доступа к вакцинам, в которых они нуждаются".

Глава ВОЗ напомнил, что на настоящий момент более 80% имеющихся в мире вакцин ушли в страны G20, тогда как государства с низкими доходами, большинство из которых африканские, получили лишь 0,6% вакцин. Чем дольше будет сохраняться вакцинное неравенство, тем больше возможностей будет у вируса распространяться и мутировать способами, которые никто не может предотвратить или предвидеть.-0-