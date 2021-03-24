В ВОЗ заявили, что российская вакцина нужна Европе

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" действительно нужна Европе. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Я, честно говоря, никогда не понимал это колебание, иногда международное, а порой и скептицизм по поводу усилий РФ (зарегистрировать "Спутник V"). С самого начала я выступал за доверие. Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учеными, я жил в стране восемь лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, и я верю (в них)", - отметил он.

"Я надеюсь, что в обозримом будущем - очень близком - вакцина станет использоваться в регионе. И нам она действительно нужна, ЕС и другие страны борются с нехваткой вакцин. Я в нее верю, она нам нужна", - продолжил Ханс Клюге.

По его словам, ВОЗ проводит последовательную экспертизу результатов клинических исследований и данных о производстве. "Рассмотрение продолжается, сведения также были переданы в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств). Это прозрачный процесс, вся информация находится на сайте ВОЗ. Очень важный этап - соглашение с Минздравом РФ о визите (делегаций) ВОЗ и ЕМА в (Национальный исследовательский) центр (эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи), это один из последних шагов, который определит схему для завершения процесса", - пояснил директор бюро.

В воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужен "Спутник V". А отвечая ранее на вопрос о возможности использования этого препарата для компенсации дефицита в ЕС, он сообщил, что Еврокомиссия не сомневается в качестве "Спутника V", но ей известно, что у России "также есть сложности с производством этой вакцины". Комментируя данное заявление, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои препараты, но подобные высказывания в ЕС заставляют задуматься о том, что европейские чиновники отстаивают интересы отдельных компаний, а не сограждан.-0-