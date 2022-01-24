В ВОЗ заявили о критическом этапе пандемии COVID-19

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 находится на критическом этапе, но у мира есть инструменты завершить эту острую фазу, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, сообщают РИА Новости.

"Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно", - сказал он.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен 1 млрд доз вакцин, однако темпы вакцинации во всех странах еще далеки от идеальных. По его словам, 34 страны до сих пор не смогли вакцинировать 10% своего населения, а в 86 странах вакцинировано менее 40%.

Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.-0-