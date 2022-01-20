В ВОЗ заявили о неэффективности ограничений на международные поездки во время пандемии

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает ТАСС.

Комитет ВОЗ констатировал неэффективность таких мер, что показала попытка помешать трансграничному распространению омикрон-штамма коронавируса путем запретов на транспортное сообщение.

Как подчеркнули эксперты, необходимо отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами. "Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения омикрона, говорит о неэффективности таких мер", - отмечается в заявлении. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансовое бремя для путешествующих, отметили в ВОЗ.

В комитете считают, что не следует требовать доказательства вакцинации против COVID-19 при международных поездках в качестве единственного средства или условия для въезда в страну. Мотивируя свою позицию, эксперты пояснили, что доступ к вакцинам в мире остается ограниченным, а их распределение - неравным.

Комитет высказался за признание странами в контексте международных поездок всех вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения против коронавируса. Он призвал мировое сообщество проводить эпидемиологические расследования в отношении случаев передачи коронавируса от животных человеку и от человека животным. Это позволит лучше понять потенциал эволюции новых вариантов коронавируса в популяции животных, а также вовремя идентифицировать такие варианты и оценить риск, который они представляют для людей.

На своем десятом заседании, проходившем 13 января, комитет ВОЗ пришел к выводу, что COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию для здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе. Генеральный директор ВОЗ согласился с этой рекомендацией.

Комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, собирается, как правило, раз в три месяца. Предыдущее заседание состоялось в октябре 2021 года. Первое заседание комитета проходило 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января 2020 года вторично, эксперты рекомендовали объявить вспышку коронавируса нового типа в мире чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Гендиректор ВОЗ принял такое решение на основе этой рекомендации. С тех пор режим ЧС продлевается каждые три месяца.-0-