В ВОЗ заявили о рекордных показателях по COVID-19 в мире

13 января, Минск /корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 4 по 10 января зафиксировала самое большое число случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

"На прошлой неделе ВОЗ зарегистрировала около 5 млн случаев заболевания и более 85 тыс. случаев смерти по всему миру. Это самые высокие цифры, о которых когда-либо сообщалось в организацию, даже несмотря на то, что количество новых случаев и смертей стабилизировалось за последние недели", - отметила она.

Как подчеркнула Вуйнович, в ближайшие недели необходимо ускорить внедрение и обеспечить справедливое распределение вакцин. "С началом массовой вакцинации мы стали видеть свет в конце туннеля. Но мы должны помнить, что, хотя вакцины помогут положить конец пандемии, они не решат всех вопросов", - добавила специалист.

По ее словам, необходимо продолжать практиковать физическое дистанцирование, гигиену рук и самоизоляцию.-0-