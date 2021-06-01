В ВОЗ заявили об обеспокоенности по поводу четырех вариантов COVID-19

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что у ВОЗ в настоящий момент вызывают обеспокоенность четыре варианта коронавирусной инфекции COVID-19. Такие данные приводит ТАСС.

В общей сложности существуют четыре варианта, которые вызывают особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому, для всех стран, лучшим советом будет соблюдение ранее выданных рекомендаций.

Происходит эволюция, вирус меняется. Вирус будет продолжать меняться.-0-