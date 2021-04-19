В возрасте 116 лет умерла самая старая жительница США

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончалась самая старая гражданка США. Женщина по имени Эстер Форд проживала в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), ей было 116 лет, сообщает "МИР 24" со ссылкой на телеканал WBTV.

"Она прожила более века с воспоминаниями, содержащими более чем 100-летний опыт жизни, и представляла развитие не только нашей семьи, но и афроамериканской расы и культуры в США", - рассказала правнучка Форд Таниша Паттерсон-Пауэ.

Эстер Форд родилась в 1904 году. У нее было 12 детей, 48 внуков, 108 правнуков и примерно 120 праправнуков. Отмечается, что старейшая американка пережила пандемию гриппа 1918 года.-0-