В ВТО будет новый генеральный директор

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полномочия нынешнего генерального директора ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу заканчиваются в августе, и еврокомиссар по торговле ирландец Фил Хоган заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 31 мая сообщило агентство Reuters.

Фил Хоган работает в Европейской комиссии второй срок - в предыдущем составе Еврокомиссии с 2014 по 2019 год он занимался вопросами сельского хозяйства, а в нынешней ЕК стал еврокомиссаром по торговле. Если его изберут на пост главы ВТО, Ирландия должна будет представить нового кандидата в Еврокомиссию.-0-