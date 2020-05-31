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31 мая 2020, 18:29

В ВТО будет новый генеральный директор

Фото Financial Times
Фото Financial Times

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полномочия нынешнего генерального директора ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу заканчиваются в августе, и еврокомиссар по торговле ирландец Фил Хоган заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 31 мая сообщило агентство Reuters.

Фил Хоган работает в Европейской комиссии второй срок - в предыдущем составе Еврокомиссии с 2014 по 2019 год он занимался вопросами сельского хозяйства, а в нынешней ЕК стал еврокомиссаром по торговле. Если его изберут на пост главы ВТО, Ирландия должна будет представить нового кандидата в Еврокомиссию.-0-

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