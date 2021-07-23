В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди в Забайкальском крае привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Забайкалью.

"От оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края, в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

На место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Как уточнили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда №12 сообщением Самара - Владивосток.

Очередные паводки в Забайкалье начались 22 июля. По последним данным, подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.-0-