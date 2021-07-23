В Забайкалье из зоны подтопления эвакуировали более 600 человек

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуация более 600 человек проведена из зон подтопления в Забайкалье, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Из зоны подтопления эвакуированы более 600 человек. В городе Шилка развернуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений, в настоящее время в них находятся 114 человек, в том числе 28 детей", - сказали в МЧС.

С эвакуированными гражданами работают психологи ведомства. Они не только помогают людям преодолеть ситуацию, но и рассказывают им данные об обстановке, добавили в министерстве.

21-22 июля в Забайкалье в результате обильных дождей произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района. В настоящее время уровень воды продолжает расти. Было подтоплено до 500 частных жилых домов, около 1 тыс. приусадебных участков, два социально значимых объекта, один низководный автомобильный и девять пешеходных мостов, 100 м дорожного полотна региональной автодороги, размыто два участка железнодорожных путей.-0-