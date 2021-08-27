В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 4,1 

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Сообщение о сейсмособытии поступило сегодня спасателям Байкальского филиала Единой географической службы РАН. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в 64 км от поселка Новая Чара Забайкальского края.
Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не было.
Пострадавших нет. Звонков от жителей не поступало.
Для обследования территории на место направлена оперативная группа пожарно-спасательной части.-0-