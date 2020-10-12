В Забайкалье разворачивают дополнительные моностационары из-за коронавируса

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два моностационара дополнительно развернули в Забайкалье из-за роста числа инфицированных коронавирусом, цитирует ТАСС пресс-службу Министерства здравоохранения Забайкальского края.

В пресс-службе ведомства отмечают, что количество ковид-положительных в Забайкалье растет. Поэтому краевой Минздрав принял решение развернуть на выходных два моногоспиталя на базе Нерчинской центральной районной больницы и краевого наркологического диспансера. "В диспансер в том числе госпитализированы студенты Читинской государственной медицинской академии, среди которых зафиксированы случаи COVID-19", - уточнила министр здравоохранения региона Анна Шангина.

Как отметил ТАСС заместитель министра Андрей Балуев, в Нерчинском районе пациентов с другими заболеваниями будут перенаправлять в Шилкинскую ЦРБ, которая находится в соседнем районе. "В Чите в городской больнице №1 развернуто 600 коек, в городской больнице №2 - 55 коек. Также 200 коек действуют в краевом госпитале для ветеранов войн, 75 - в кожно-венерологическом диспансере, 120 - в Борзинской ЦРБ", - добавил Балуев.

Число ежедневно регистрируемых пациентов с коронавирусом быстро растет последнюю неделю. Так, за сутки врачи выявили 176 новых случаев - это рекорд за все время пандемии в регионе.

Всего в Забайкалье зафиксировано 7759 случая заражения, выписаны 5417 человека, 72 пациента скончались. Власти края приостановили работу ночных клубов и ограничили до полуночи время работы общепита. Запрещены массовые мероприятия, действует обязательный масочный режим.-0-