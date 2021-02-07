В Забайкалье с рельсов сошли 17 вагонов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье, пострадавших нет, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

"6 февраля 2021 года в 23.56 (по московскому времени) на станции Нанагры Забайкальской железной дороги произошел сход 17 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по станции временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, сход вагонов в Забайкалье приведет к задержке некоторых пассажирских поездов. В МЧС также уточнили, что в результате инцидента нарушен габарит четного и нечетного пути, повреждена электроопора, а также 150 м четного и 70 м нечетного пути.-0-