В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в понедельник в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 359 км к северу от города Читы Забайкальского края. Очаг залегал на глубине 15 км.
По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в понедельник в 10:30 по Гринвичу (13:30 мск) землетрясение зарегистрировано на севере соседней Бурятии, где часто случаются подобные явления.-0-