В западных штатах США бушуют лесные пожары из-за высокой температуры

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесные пожары бушуют на западе Соединенных Штатов, поскольку регион находится под влиянием высоких температур. Такую информацию сообщает ВВС.

Жителям было приказано эвакуироваться. Пожарные службы борются с пожарами в экстремальных условиях. В Аризоне два пожарных погибли, когда их самолет разбился во время пожара. Пожарные, борющиеся с многочисленными лесными пожарами в этом регионе, говорят, что воздух настолько сухой, что большая часть воды, сброшенной самолетами для подавления пламени, испаряется, прежде чем достигнет земли.

Температура воздуха в Лас-Вегасе достигла рекордно высокой температуры 47,2 ° C (117 ° F).-0-