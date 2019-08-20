В здании кинотеатра "Аврора" в Санкт-Петербурге загорелись перекрытия

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перекрытия загорелись на втором этаже здания кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Эвакуированы десять человек.
"Здание кинотеатра "Аврора", на втором этаже происходит горение в перекрытиях на площади один метр квадратный, из здания выведено десять человек", - приводит агентство сообщение городского ГУ МЧС.
По данным МЧС, пожар начался в помещении "Арт-галлереи" кинотеатра.-0-
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