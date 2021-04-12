В здании Невской мануфактуры в Петербурге нарушались требования пожарной безопасности

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения требований пожарной безопасности были выявлены в ходе проверки в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В здании были довольно серьезные нарушения требований пожарной безопасности, среди которых отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, в том числе автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и дымоудаления. Их выявили сотрудники Госпожнадзора в ходе плановой проверки. Внеплановая проверка показала, что данные нарушения не устранены, в связи с этим административный материал был направлен в мировой суд", - сказал источник.

В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что площадь пожара выросла с 4 тыс. кв.м до 10 тыс. кв.м.

При тушении огня погиб один пожарный, еще двое получили ожоги и госпитализированы.

К тушению привлечена авиация.-0-