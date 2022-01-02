Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 2 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:16 В здании парламента ЮАР произошел пожар В мире
18:31 ФОТОФАКТ: Премьеру рождественской сказки о добре и зле показала Витебская филармония Регионы
17:55 Сенатор: проект Конституции направлен на сохранение нашего историко-культурного и духовного наследия Общество
17:44 К Земле приближается опасный астероид Апофис В мире
17:31 Рождественские музыкальные вечера устроят в Лошицкой усадьбе 8-9 января Афиша
17:09 Политолог: изменения в Конституцию позволяют создать в Беларуси уникальную модель демократии Общество
16:48 У Лионеля Месси выявили коронавирус В мире
16:29 Атмосферу Венского новогоднего бала под мелодии симфонической музыки воссоздадут в Минске 13 января Культура
16:10 Мнение: для будущего Беларуси в проекте Конституции закреплен долг гражданина перед Родиной и павшими в ВОВ Общество
16:06 Долг платежом красен, или Что делать, если возбудили исполнительное производство Общество
15:52 Самой пожилой в мире женщине Канэ Танака исполнилось 119 лет В мире
15:37 Кардиохирург: каждому человеку хоть раз в жизни стоит пройти эхокардиографию Общество
15:26 ФОТОФАКТ: Первым малышом нового года в Витебской области стал Александр Врадий Регионы
15:06 Савиных: с испытаниями лучше всего справляются те нации, которые помнят свой исторический опыт Общество
14:53 ГАИ Минска за сутки задержала 10 пьяных водителей Происшествия
14:39 Сенатор: основной посыл всех изменений в Конституцию - социальная защита граждан Общество
14:25 Будет ли снег в январе? Прогноз на первый месяц нового года Общество
14:19 СК проводит проверку по факту смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь Происшествия
14:02 Очевидец спас пенсионера из горящего дома в Витебске Происшествия
13:46 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-западе Китая В мире
13:34 Первая серьезная авария в новом году. 25-летний водитель в больнице Происшествия
13:26 Депутат: почему в Конституции важно закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины Общество
13:13 Кардиохирург порекомендовал через полгода после перенесенного COVID-19 проверить сердце Общество
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 711 пациентов с COVID-19, выписаны 985 Общество
12:46 В России выявили 18 233 случая заражения коронавирусом за сутки, минимум с 14 сентября В мире
12:29 Под Рязанью в аварии с автобусом погибли пять человек, пострадали более 20 В мире
12:18 Эксперт: у белорусов есть возможность воочию убедиться, какие их предложения учтены в проекте Конституции Общество
12:14 Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявлен в Беларуси 3 января Общество
12:00 Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Аделаиде Спорт
11:30 Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января В мире
Все новости
Все новости
В мире
02 января 2022, 19:16

В здании парламента ЮАР произошел пожар

Фото Reuters
Фото Reuters

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар возник в здании парламента ЮАР в Кейптауне, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

"Крыша загорелась, здание Национального собрания [нижняя палата] также горит", - передал агентству представитель городских экстренных служб. Они запросили подкрепление для тушения пожара.

Пожар вызвал обрушение потолка в помещениях Национальной ассамблеи. Спикер Национальной ассамблеи Насививе Маписа-Нкакула сообщила, что пострадавших в результате инцидента нет. Власти пока не называют ни причины возгорания, ни возможного ущерба.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
пожар ЮАР
Новости рубрики В мире
Фото NASA К Земле приближается опасный астероид Апофис
Лионель Месси. Фото EPA-EFE У Лионеля Месси выявили коронавирус
Канэ Танака. Фото Kyodo Самой пожилой в мире женщине Канэ Танака исполнилось 119 лет
Фото Reuters Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-западе Китая
Фото из архива В России выявили 18 233 случая заражения коронавирусом за сутки, минимум с 14 сентября
Фото пресс-службы МВД РФ Под Рязанью в аварии с автобусом погибли пять человек, пострадали более 20
Главное
Фото из архива Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу
Лукашенко подписал указ об объявлении Года исторической памяти
Беларусь в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров
За сутки в Беларуси зарегистрированы 711 пациентов с COVID-19, выписаны 985
Топ-новости
Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января
Сенатор: основной посыл всех изменений в Конституцию - социальная защита граждан
Мнение: подчеркнутая поддержка всех категорий граждан нашла отражение в проекте Конституции
Кунцевич: против обновлений Конституции выступают противники белорусской государственности
Кардиохирург порекомендовал через полгода после перенесенного COVID-19 проверить сердце
Долг платежом красен, или Что делать, если возбудили исполнительное производство
В Беларуси в первые часы 2022 года родились 54 ребенка
Эксперт: у белорусов есть возможность воочию убедиться, какие их предложения учтены в проекте Конституции
Пенсионный возраст, зарплаты бюджетников, возможности семейного капитала - какие новшества заработали с 1 января 2022 года
В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары
Введены новые подходы к налогообложению ИП
"Белтелеком" повышает тарифы на услуги
Американский политолог: Беларусь всегда выступает за правду и справедливость - в этом ее сила
У Бога нет других рук, кроме твоих: жители агрогородка Дворище возвели каплицу и храм
Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.