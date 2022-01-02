В здании парламента ЮАР произошел пожар

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар возник в здании парламента ЮАР в Кейптауне, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
"Крыша загорелась, здание Национального собрания [нижняя палата] также горит", - передал агентству представитель городских экстренных служб. Они запросили подкрепление для тушения пожара.
Пожар вызвал обрушение потолка в помещениях Национальной ассамблеи. Спикер Национальной ассамблеи Насививе Маписа-Нкакула сообщила, что пострадавших в результате инцидента нет. Власти пока не называют ни причины возгорания, ни возможного ущерба.-0-