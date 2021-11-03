В Женеве продадут коллекцию украшений Романовых стоимостью $500 тыс.

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе Sotheby's в Женеве продадут коллекцию украшений семьи Романовых. Среди драгоценностей, выставленных на аукцион, брошь с цейлонским сапфиром и бриллиантами и парные к ней клипсы. Общая цена коллекции составляет $500 тыс., передает "МИР24".

"Эти украшения принадлежали великой княгине Марии Павловне, жене великого князя Владимира, сына Александра Второго. Они сделаны с невероятным мастерством, это исключительные драгоценности", - отметил старший специалист Sotheby's по ювелирным изделиям Оливье Вагнер.

Украшения княгини вывезли из России во время революции с британской дипломатической почтой. Часть из них Мария Павловна распродала в эмиграции, а часть хранилась в банке Швеции и была возвращена оставшимся представителям династии только в 2010-х годах.-0-