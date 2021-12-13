В женском монастыре в Серпухове сработало самодельное взрывное устройство

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, два человека пострадали, в том числе подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 08.00 мск в подмосковном Серпухове на ул.Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что самодельное взрывное устройство рядом с женским монастырем подорвал выпускник православной гимназии.-0-