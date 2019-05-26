В жилом доме в Германии произошел взрыв

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Правоохранительные органы эвакуировали 650 человек в радиусе 300 м, поскольку на месте ЧП обнаружены потенциально опасные химикаты.

Обстоятельства происшедшего выясняются.-0-