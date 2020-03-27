В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, есть погибшие

27 марта, Москва /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа произошел вечером 26 марта в пятиэтажном жилом доме в Магнитогорске (Россия). В результате погибли два человека, 17 пострадавших обратились за медицинской помощью, сообщает ТАСС.

Взрыв газа произошел на втором этаже. По предварительной версии, взрыв случился при ремонте в одной из квартир. После этого загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Как сообщили в МЧС РФ, разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет. Из дома были эвакуированы 27 человек, спасен - 31. Всех жителей пострадавшего дома разместят в гостиницах.

"Всего 17 человек обратились за медицинской помощью. Из шести доставленных в больницы на данный момент только двое остаются под присмотром врачей, остальных выписали. 11 пациентам оказана оперативная медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Челябинской области РФ.

По данным регионального Минздрава, под наблюдением остаются ребенок - он в реанимации в тяжелом состоянии, а также мужчина в состоянии легкой степени тяжести. "Всю ночь с ребенком работали бригады врачей из Челябинска. Вертолет санавиации готов в любой момент доставить его в областной центр", - добавили в пресс-службе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ.-0-