В жилом доме в Саратовской области России рухнули два лестничных марша

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два лестничных марша обрушились в жилом доме в городе Энгельс Саратовской области РФ, пострадала женщина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Информация об инциденте поступила в 7.25 по московскому времени. "Обрушились два лестничных марша между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами. В настоящее время с помощью автолестницы эвакуированы жители подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам. Имеется информация о пострадавшей женщине, которая в сознании передана сотрудникам скорой помощи",- сказали в пресс-службе.

В МЧС РФ уточнили: дом четырехэтажный кирпичный, в нем четыре подъезда. На месте происшествия работают спасательные службы. Для ликвидации последствий ЧП привлечено от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 13 человек и пять единиц техники.

"Пострадала женщина примерно 35 лет. Также 23 человека эвакуированы - некоторые вышли сами, другим была оказана помощь. Разбираются завалы лестницы", - сказал руководитель областной службы спасения Юрий Юрин.-0-