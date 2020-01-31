В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в двухэтажном кирпичном жилом доме во Владивостоке. Один человек погиб, сообщает ТАСС.

Уточняется, что причиной взрыва стал самодельный электрический механизм. Устройство взорвалось в руках у мужчины, тело которого обнаружили в квартире дома на улице 1-я Поселковая. Об этом сообщается на официальном сайте СК по Приморскому краю РФ.

"По предварительным данным, установлено, что погибший (27-летний мужчина) пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым. В результате мужчина погиб, двое очевидцев ранены", - сказано в сообщении. По данному факту проводится доследственная проверка. На месте случившегося проведен осмотр, опрашиваются очевидцы.

Двоих пострадавших доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2. Они пробудут там несколько дней, характер их травм не уточнили.

Как сообщила ТАСС глава управляющей компании, здание не было газифицировано. Конструктив здания не нарушен, ремонт не требуется, эвакуация людей и расселение не требуется.-0-