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23 сентября 2019, 09:36

В Житомирской области при столкновении грузовика с автобусом погибли 9 человек

Фото УКРИНФОРМ
Фото УКРИНФОРМ

23 сентября, Житомир /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Житомирской области Украины вследствие столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек, сообщает государственная служба Украины по ЧС.

"22 сентября в 23.26 ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи села Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. Вследствие ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Фото УКРИНФОРМ
Фото УКРИНФОРМ

Полиция предварительно установила, что водитель грузовика "DAF" с полуприцепом, направляясь в сторону Киева, не справился с управлением и столкнулся с автобусом, который стоял на обочине дороги. Водитель автобуса остановился для замены колеса, а в момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции. По факту ДТП начато уголовное дело.-0-

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