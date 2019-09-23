В Житомирской области при столкновении грузовика с автобусом погибли 9 человек

23 сентября, Житомир /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Житомирской области Украины вследствие столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек, сообщает государственная служба Украины по ЧС.
"22 сентября в 23.26 ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи села Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. Вследствие ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - говорится в сообщении.
Полиция предварительно установила, что водитель грузовика "DAF" с полуприцепом, направляясь в сторону Киева, не справился с управлением и столкнулся с автобусом, который стоял на обочине дороги. Водитель автобуса остановился для замены колеса, а в момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции. По факту ДТП начато уголовное дело.-0-