В Зимбабве при крушении вертолета погибли четыре человека

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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами крушения военного вертолета в Зимбабве стали четыре человека, сообщает ТАСС.
По информации представителей зимбабвийских Военно-воздушных сил, вертолет выполнял учебно-тренировочный вылет в районе населенного пункта Актур и врезался в дом. В результате аварии погибли три члена экипажа, а также ребенок, находившийся на земле. Также сообщается, что еще один ребенок и его мать получили серьезные ожоги и были госпитализированы. Причина происшествия устанавливается.-0-