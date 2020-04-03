В знак солидарности в период пандемии на склоне горы Маттерхорн появляется световая проекция

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На склоне горы Маттерхорн, расположенной на итальянско-швейцарской границе, каждый вечер проецируют символические изображения в знак надежды и солидарности в период пандемии коронавируса, сообщает Agence France-Presse.

Слово hope ("надежда" на английском языке), итальянский и швейцарский флаги, гигантское красное сердце на белом фоне отображаются на склоне Маттерхорн при помощи проектора, расположенного в нескольких сотнях метров от горы.

Необычную акцию инициировал швейцарский художник Джерри Хофштеттер, известный тем, что превращает здания, памятники и достопримечательности в эфемерные произведения искусства. "Гора Маттерхорн является важным символом для Швейцарии. И сейчас мы убеждены, что она дарит людям надежду", - говорит Джерри Хофштеттер.

Акция продлится до 19 апреля.-0-

Фото Agence France-Presse