В зоне наводнения в Индии находится около 13 тыс. человек

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоне сильного наводнения на северо-востоке Индии находится около 13 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.
В штате Ассам в результате сильных ливней, которые не прекращаются более двух суток, наводнение затронуло 43 деревни, вода покрыла около 1 тыс. га сельскохозяйственных земель. Наводнение также перекрыло несколько дорог в штате. Больше всего пострадал округ Джорхат, где в зоне затопления остаются более 6 тыс. человек. Местными властями организованы лагеря временного размещения для тех, кто покинул свои дома.
По данным метеорологов, ливни будут продолжаться, причем уровень воды в крупнейшей реке этого региона Брахмапурте уже поднялся до опасного уровня.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3036 BYN
|2.296 BYN
|2.302 BYN
|USD
|2.0521 BYN
|2.047 BYN
|2.051 BYN
|RUB
|3.2138 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN