В зоопарке Честера в Великобритании случился крупный пожар

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британском зоопарке Честера случился крупный пожар. Всех посетителей эвакуировали. Информации о пострадавших посетителях и животных, содержащихся в зоопарке, нет, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы зоопарка.

На месте работают бригады пожарных и работники зоопарка. Крупнейший зоопарк Честера является одним из самых посещаемых в Великобритании. Его площадь - 51 га.-0-