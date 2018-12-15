В зоопарке Честера в Великобритании случился крупный пожар

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британском зоопарке Честера случился крупный пожар. Всех посетителей эвакуировали. Информации о пострадавших посетителях и животных, содержащихся в зоопарке, нет, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы зоопарка.
На месте работают бригады пожарных и работники зоопарка. Крупнейший зоопарк Честера является одним из самых посещаемых в Великобритании. Его площадь - 51 га.-0-
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