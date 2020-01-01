В зоопарке на западе Германии сгорел вольер с обезьянами

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1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке немецкого города Крефельд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) ночью сгорел вольер с обезьянами, предварительно, погибли 30 животных, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
"Пожарная служба смогла предотвратить распространение огня на другие вольеры", - говорится в пресс-релизе.
Причина ЧП выясняется. Не исключено, что возгорание началось из-за китайских бумажных фонариков со свечкой внутри, которые запускали в небо в новогоднюю ночь. Остатки таких фонарей пожарные нашли на месте сгоревшего вольера. Использование подобных огнеопасных предметов запрещено в Германии с 2009 года.-0-
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